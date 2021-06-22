Euro
10.33
Dolar
8.67
BIST 100
1,409.56
Altın
1,780.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Rusya'dan turistler İstanbul'a gelmeye devam ediyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Rusya tarafından Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlamasının sona ermesinin ardından Rus turistler yeniden İstanbul'a gelmeye başladı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 22.06.2021
Rusya'dan turistler İstanbul'a gelmeye devam ediyor

Istanbul

Rus hava yolu şirketi Aeroflot'a ait Su2126 sefer sayılı uçakla Svobadni Havalimanı'ndan kalkan uçak, 156 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'na indi.

Pasaport kontrollerinin ardından bagajlarını alan Rus turistlerin bazıları transfer bölümünden Antalya'ya geçerken, bazıları da İstanbul'da konaklayacakları otellere hareket etti.

Rus turistler, 2 aylık kısıtlama sürecinin ardından uçuşların yeniden başlamasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

"Burada olmaktan mutluyum"

Yolculardan Regina Zaribuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlamanın ardından Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye'yi ve İstanbul'u çok seviyorum. Buradan birçok yeri gezmeyi düşünüyorum." dedi.

Rusya'da yaşayan ve ticaretle uğraşan Musa Öztürk, Rus eşi ve çocuklarıyla tatil için Antalya'yı tercih ettiğini dile getirerek, "Kısıtlamalar sonrası ülkemi özlemiştim. Memleket hasreti ve tatil iyi gelecek. 20 gün ailemle dolu dolu tatil yapacağız. İnşallah tüm dünya virüsten kurtulur." diye konuştu.

Diğer hava yolu firmalarının dışında THY'ye ait Moskova-İstanbul seferini yapan 227 yolculu uçağın İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Öte yandan THY tarafından İstanbul-Rostov (2 sefer), İstanbul-Kazan (2 sefer), İstanbul-Saint Petersburg (4 sefer), İstanbul-Moskova (10 sefer), Bodrum-Moskova (2 sefer) ile Antalya-Moskova (4 sefer) arasında bugün 24 seferin icra edildiği öğrenildi.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Rusya, Türkiye'ye olan uçuşlara 15 Nisan tarihinden itibaren kısıtlama getirmiş, aşılama ve vaka sayılarının düşmesiyle uçuşları tekrar başlatma kararı almıştı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerli Kovid-19 aşısı 'TURKOVAC'ın faz-3 aşamasına 7 ayda ulaşıldı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 602 bin 111'e yükseldi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 276 bini aştı
Çin, Kovid-19 sınır kısıtlamalarını 2022'nin ortasına kadar uzattı
Yerli Kovid-19 aşısının adı 'TURKOVAC' oldu

Benzer haberler

Rusya'dan turistler İstanbul'a gelmeye devam ediyor

Rusya'dan turistler İstanbul'a gelmeye devam ediyor

İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

A Milli Futbol Takımı yurda döndü

Ticaret Bakanlığı tatil hazırlığı yapanları sahte otel tanıtımları konusunda uyardı

Ticaret Bakanlığı tatil hazırlığı yapanları sahte otel tanıtımları konusunda uyardı
İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Müsilaja tek çare 'sıfır atık ve geri dönüşüm'

Müsilaja tek çare 'sıfır atık ve geri dönüşüm'