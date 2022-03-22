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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın Marmaris ilçesine yanaştırıldı.

Sabri Kesen   | 22.03.2022
Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

İlçedeki marinalara sığmadığı için Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı yat, büyüklüğüyle limanda yürüyüş yapanların dikkatini çekti. Çevredekiler, yatın önünde fotoğraf çektirdi.

2010 yılında yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

Yatın ilçede bir hafta kalacağı ve yakıt ikmali yapacağı öğrenildi.

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