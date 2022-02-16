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Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Muhammed Gencebay Gür   | 16.02.2022
Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Istanbul

Rus donanmasına ait bir askeri gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz’e açıldı.

Çanakkale yönünden İstanbul Boğazı’na giren Rusya'nın Karadeniz filosu gemilerinden 104 metre boyundaki 375 borda numaralı "Dmitriy Rogachev" İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Karadeniz yönüne seyrini sürdüren gemiye, boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar da eşlik etti.

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