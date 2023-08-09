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RTÜK'ten Tele1 ve KRT'ye 3'er kez program durdurma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele1 ve KRT'ye 3'er kez program durdurma cezası verdi.

İsa Toprak  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
RTÜK'ten Tele1 ve KRT'ye 3'er kez program durdurma cezası

Ankara

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını ele aldı.

Power Türk ve NR1 Türk kanallarına, yayınladıkları kliplerin, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek türden olduğu ve "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.

S SPORT+ logolu kuruluşa da Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları eleme maçlarında yayın boyunca ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının sanal reklam teknikleriyle ekrana yerleştirildiği ve izinsiz bahis reklamlarının kullanıldığı gerekçesiyle 3 kez idari para cezası yaptırımı ile katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

Tele 1 ve KRT'ye program durdurma cezası

Tele 1'de yayınlanan bir programda da FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin "demokrasi mücadelesi olmadığı" yönündeki ifadeler kullanılması, başörtülülere hakaret edilmesi ve Kur'an kurslarına devam eden çocuklarla ailelerinin aşağılanması gerekçesiyle kanala 3 program durdurma ve idari para cezası verilmesine hükmedildi.

KRT'de yayınlanan "Haftanın Panoraması" programında ise HDP/Yeşil Sol Parti ve Kürt seçmenle ilgili değerlendirmelerde bulunulurken kullanılan ifadelerin yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu tespit edildi.

Ülkeyi farklı bir bölgeye sahip şekilde niteleyen, terörü ve terör örgütlerini haklı gören yaklaşım nedeniyle RTÜK, KRT'ye 3 kez program durdurma ve yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uyguladı.

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