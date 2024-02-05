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RTÜK "Kadına Yönelik Şiddet Etik İlkeleri"ni 8 Mart'ta açıklayacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), medyada kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hazırlanan, "Kadına Yönelik Şiddet Etik İlkeleri" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kamuoyuna duyurulacak.

Utku Şimşek  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
RTÜK "Kadına Yönelik Şiddet Etik İlkeleri"ni 8 Mart'ta açıklayacak

Ankara

Üst kuruldan yapılan açıklamaya göre, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Üye Deniz Güçer ve bazı üst kurul yöneticileri, televizyonların üst düzey yöneticileriyle çalışma toplantısı düzenledi.

RTÜK İstanbul Bölge Temsilciliği'ndeki toplantıda konuşan Ebubekir Şahin, kadınlar konusunda hassas davranan medya kuruluşlarına teşekkür etti.

Şahin, reyting beklentisiyle bazen istenmeyen yayınların yapılabildiğini hatırlatarak, toplumsal bir sorun olan kadına yönelik şiddet konusunda azami titizlik rica etti.

RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:

"Şiddet olgusu ihbar hatlarıyla haber bültenlerini de kapladı. İleride belki haber bültenlerine akıllı işaret uygulaması getirebiliriz. Şiddetle topyekün mücadele etmeliyiz. Yayınlarda kullandığımız dile de özen göstermeniz çok önemli. Dizilerdeki kanıksatıcı sahnelere karşı dikkatli olmanızı bekliyoruz. Bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın da katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantıyı da hayata geçireceğiz."

RTÜK Üyesi Güçer ise belirlenecek etik ilkelerin önemine işaret ederek, "Kadına yönelik şiddetin medyaya yansıtılışına yönelik etik ilkeler belirliyoruz. 8 maddelik etik ilke kurallarımız için sizlerden destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Bu kapsamda televizyon yöneticilerinin görüşlerinin de alındığı toplantıdan sonra oluşturulacak, "Kadına Yönelik Şiddet Etik İlkeleri" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kamuoyuna duyurulacak.

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