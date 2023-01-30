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İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
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Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kentte hava sıcaklıklarının dünden itibaren düşmesiyle aralıklarla yağan kar, Kaçkar Dağları ve yaylaları beyaza bürüdü.

Muhittin Sandıkçı   | 30.01.2023
Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

Rize

Kar kalınlığı, dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda 15, 2 bin rakım üzerindeki yaylalarda ise bir metreyi aştı.

Turizm alanı olarak belirlenen Handüzü Yaylası'nda ise kar kalınlığı 60, Çağrankaya'da 95, Ovit Dağı'nda 70 santimetre ölçüldü.

Öte yandan Handüzü Yaylası'nda otomobille mahsur kalan 2 kişi, Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmasının ardından bulundukları yerden alındı.


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