Rize'de yola inen ayı cep telefonuyla görüntülendi
Rize'nin Kalkandere ilçesinde yola inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Rize
İlçeye bağlı Soğuksu köyünde otomobiliyle seyir halinde olan Yasin Aycibin, ormanlık alandan yola inen ayıyı fark etti.
Aycibin'in cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ayı, bir süre yolda ilerledikten sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.