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Rize'de yayla yollarında karla mücadele sürüyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavrun yaylaları yollarında iş makineleriyle karla mücadele çalışması devam ediyor.

Bülent İsmailoğlu  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Rize'de yayla yollarında karla mücadele sürüyor Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu/AA

Rize

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı güzergahta yol açma çalışması yürüttü.

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Ekipler, iş makineleriyle her iki yayla için yaklaşık 10 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmalarına devam edileceği bildirildi.


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