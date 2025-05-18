Rize'de yayla yollarında karla mücadele sürüyor
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavrun yaylaları yollarında iş makineleriyle karla mücadele çalışması devam ediyor.
Rize
İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı güzergahta yol açma çalışması yürüttü.
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Ekipler, iş makineleriyle her iki yayla için yaklaşık 10 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.
Yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmalarına devam edileceği bildirildi.
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