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Rize'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

İdris Pehlivan, Fikret Delal   | 20.08.2021
Rize'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı Fotoğraf: İdris Pehlivan / AA

Rize

Rize'de etkili olan sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru şiddetini artırdı.

Merkeze bağlı bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle mazgalların tıkanması sonucu bazı iş yerlerinde su baskınları meydana geldi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Öte yandan, Gülbahar Mahallesi Dağ Dibi yolunda da oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

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