Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,886.70
BTC/USDT
101,434.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel yakalandı.

Lale Köklü Karagöz  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel yakalandı

Hatay

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda aktardığı tespit edilen Cengiz Sertel yakalandı.

Sertel'in kırmızı bültenle arandığı, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde de turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Stratcom Summit'24'de Arnavutluk ve Bulgaristan'ın dijitalleşme süreçleri ele alındı
Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel yakalandı
Türkiyeli alimlerden Suriye halkına tebrik
Ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Kars kara yolunda ulaşım normale döndü
Milli Savunma Bakanı Güler, Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Benzer haberler

Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel yakalandı

Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel yakalandı

Hatay'dan Suriye'ye 30 yardım tırı gönderildi

Türkiye'de öğrendiği çiftçiliği memleketinde sürdürmek üzere Suriye'ye gitti

Suriyeliler ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor

Suriyeliler ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor
Suriyeli küçük Ömer "ağır yükü" ile hiç görmediği ülkesine döndü

Suriyeli küçük Ömer "ağır yükü" ile hiç görmediği ülkesine döndü
Ülkelerine dönen Suriyeliler için Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı da açıldı

Ülkelerine dönen Suriyeliler için Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı da açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet