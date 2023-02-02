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Rekabet Kurulundan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu, Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Zeynep Canlı   | 02.02.2023
Rekabet Kurulundan Google'a soruşturma

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu şirketlerden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamanın, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin ilgili kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.

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