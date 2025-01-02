Regaip Kandili dualarla idrak edildi
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, camilerde dualarla idrak edildi.
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili camilerde dualarla idrak edildi.
İstanbul
Regaip Kandili dolayısıyla başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
Fatih Camisi'nde akşam namazının ardından düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerin okunduğu programda dualar edildi. Yatsı namazının ardından program sona erdi.
Sultanahmet Camisi'ndeki Regaip Kandili programına da vatandaşlar ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda dualar edildi, cemaatle yatsı namazı kılındı. Namazın ardından bazı vatandaşlar ikramlarda bulundu.
Büyük Çamlıca Camisi'nde de Regaip Kandili münasebetiyle akşam namazı sonrası program düzenlendi. Camiye gelen vatandaşlar namaz ve dualarla kandili idrak etti.
Adana
Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Mersin
Mersin'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.
Verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.
Hatay
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Nursan Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim okundu.
Duaların edildiği programda, ilahiler okundu.
Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Osmaniye
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan tarihi Ala Camii'nde kılınan yatsı namazının ardından düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.
Kayseri
Kayseri'de Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Hacı Kılıç Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı. Camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.
Yozgat
Yozgat'ta Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi'nde program düzenlendi.
İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.
Vatandaşlara Yozgat Belediyesi ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından salep ikram edildi.
Edirne
Edirne'de, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler başta olmak üzere camilerde kandil idrak edildi.
Eski Cami'deki programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.
İl Müftüsü Ercan Aksu, vaazında tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ederek üç ayların hayırlara vesile olmasını diledi.
Kırklareli
Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere camilerde gerçekleştirilen kandil programlarında vatandaşlar ellerini dua için açtı.
Hızırbey Camisi'nde akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından "Regaip Kandili ve Üç Aylar" konulu vaaz verildi.
Vaazın ardından vatandaşlar yatsı namazını kıldı. Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan da katıldı.
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami bahçesinde vatandaşlara sütlü deva-i misk helvası ikram edildi.
Tekirdağ
Tekirdağ'da da Rüstem Paşa Camisi'nde yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.
Konya
Konya'da Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen programda, İl Müftüsü Ali Öge'nin sohbetinin ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.
Programda, namaz sonrası cemaate ikramlarda bulunuldu.
Aksaray
Aksaray'da da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu. Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.
Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.
Karaman
Karaman'da ise İl Müftülüğünce düzenlenen programda kentteki camilerde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
Camilerde saf tutan cemaat yatsı namazını kılıp dua etti. Programın ardından, belediye tarafından cemaate kandil simidi dağıtıldı.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.
Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Selçuklu Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti. Programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.