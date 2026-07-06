Red Bull "Yağlı Direk" etkinliği Ordu'da gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesinin işbirliğinde Altınordu ilçesindeki Taşbaşı İskelesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, yarışmacılar denizin üzerine yaklaşık 40 derecelik açıyla yerleştirilen, 12 metre uzunluğundaki gres yağıyla kaplanmış direğin ucundaki Türk bayrağını almaya çalıştı.

Toplam 57 yarışmacının katıldığı etkinlikte, deniz polisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çevre güvenliğini sağladı.

Yarışmayı, üçüncü turda geçen ve daha önce de organizasyonda birincilik elde eden İsmail Ali Özyer kazandı.

Hem denge hem de cesaret gerektiren görevde direğin ucundaki Türk bayrağını almayı başaran Özyer, altın ödülün sahibi oldu.

Özyer, AA muhabirine, 2025'te de aynı organizasyonda şampiyon olduğunu belirterek, "Firma tarafından bu yılki yarışmaya da davet edildim. Kendimi bu yıl için hazırladım. Bu yılın şampiyonu da olmayı başardım." dedi.



