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Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Ekip  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili yurt genelinde camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Ankara

Ankara'da Berat Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi.

Camideki kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.

Cami bahçesine kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü de kandil dolayısıyla camiye gelenlere ikramlarda bulundu.

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