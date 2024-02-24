Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi
Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.
Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili yurt genelinde camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.
Ankara
Ankara'da Berat Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi.
Camideki kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.
Cami bahçesine kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü de kandil dolayısıyla camiye gelenlere ikramlarda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.