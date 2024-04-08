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Pendik'te yediemin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te, yediemin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Uğur İslamoğlu, Mustafa Hatipoğlu  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Pendik'te yediemin deposunda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Harmandere Mahallesi Moda Sokağı'ndaki yediemin deposunun yanındaki otluk alandan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Yangın, kısa sürede depodaki araç ve alkollerin bulunduğu alana sıçradı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken soğutma çalışmaları sürüyor.

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