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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildiğini bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağara tespit etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, teröristlerin kullandığı mağarada tuvalet, genel maksat odaları, çelik konstrüksiyonlu oda, mutfak, su deposu, barınma alanı, depo ve cephaneliğin bulunduğuna ilişkin bilgilerin aktarıldığı videoya da yer verildi.


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