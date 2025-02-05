Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyetleri esnasında, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
February 5, 2025
Efeler ilçesinde yaşayan şehidin annesi Ayşe Gaser'e şehadet haberi, Vali Yardımcısı Mehmet Yüce ve askeri erkan tarafından iletildi.
Şehidin Germencik ilçesinde yaşayan babası Savaş Yetişen'e de acı haber verildi.
Piyade Komando Binbaşı Yetişen'in naaşı, yarın Efeler'de Bey Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kemer Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
"Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Türkiye, tüm terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadeleye, son terörist de etkisiz hale getirilene dek devam edecektir." ifadelerini kullandı.
"Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.
"Milletimizin başı sağ olsun"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.