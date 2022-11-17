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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu.

Mehmet Tosun, Ersin Şimşek   | 17.11.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara/Osmaniye

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Sinan İnak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Osmaniye'deki ailesine acı haber verildi

Şehit İnak'ın (28) babası Ökkeş ve annesi Hüsne İnak'ın, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Gümüş köyündeki evine giden askeri yetkililer, acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde aileye verdi.

İnak'ın ailesinin yaşadığı eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Ailenin akrabaları ve yakınları da taziye için eve geldi.

Şehit İnak'ın cenazesinin, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Gümüş köyünde toprağa verileceği belirtildi.

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