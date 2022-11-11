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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu.

Barış Gündoğan   | 11.11.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, bugün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç yaralandı. Sevinç'in derhal hastaneye sevk edildiği, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, ayrıca "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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