Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın şehit olduğunu bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dün, teröristlerde çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
Şehit İslam Sancak'ın ailesine şehadet haberi verildi
ençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın (30), Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Şehit Sancak'ın Erenköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce acı haber verildi. Anne Hanım, baba Recep ve aile üyelerini, askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı.
Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrakları asıldı.
Beş kardeşi bulunan şehidin nişanlı olduğu ve bu yaz düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.