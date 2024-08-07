Dolar
33.53
Euro
36.58
Altın
2,395.36
ETH/USDT
2,519.30
BTC/USDT
57,365.00
BIST 100
10,032.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit olduğu bildirildi.

Ferdi Türkten  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, 7 Ağustos 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 7 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Debisi düşen Tunca Nehri kenarındaki yolda çökme oluştu
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş merkezli depremlerin diğer faylara etkileri araştırılıyor
Besi organize tarım bölgesi sayısının 31'e çıkarılması hedefleniyor

Benzer haberler

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Gaziantep'te eğitim sırasında şehit olan polis memuru Kuzkun toprağa verildi

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan için tören düzenlendi

Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi

Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi
Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevli Uzman Çavuş Seydi Ünlü, kalp krizi sonucu şehit oldu

Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevli Uzman Çavuş Seydi Ünlü, kalp krizi sonucu şehit oldu
İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda AA'ya 6 ödül

İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda AA'ya 6 ödül
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet