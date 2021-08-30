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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek şehit oldu.

Özcan Yıldırım   | 30.08.2021
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu

Ankara

Alınan bilgiye göre, uzman çavuş 10 Ağustos'ta Pençe-Kaplan Operasyonu'nda roket saldırısı sonucu yaralanmıştı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden İsmail Şebelek, dün saat 19.30'da şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

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