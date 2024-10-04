Dolar
34.25
Euro
37.58
Altın
2,652.95
ETH/USDT
2,415.50
BTC/USDT
61,868.00
BIST 100
9,109.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Pegasus, Irak, İran ve Ürdün uçuşlarını iptal kararını 9 Ekim'e uzattı

Pegasus Havayolları, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından alınan Irak, İran ile Ürdün seferlerini iptal etme kararını 9 Ekim'e kadar uzattı.

Kenan Irtak  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Pegasus, Irak, İran ve Ürdün uçuşlarını iptal kararını 9 Ekim'e uzattı

İstanbul

İsrail'in bölgedeki saldırılarının ardından "güvenlik" endişesi, bazı ülkelerdeki hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Pegasus Havayolları, güvenlik sorunları nedeniyle aldığı Irak, İran ve Ürdün seferlerini iptal etme kararını 9 Ekim'e uzattı.

Şirket, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yapmayı planladığı seferleri ise daha önce iptal etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanlığı: 98,6 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi, çiftçilerin hesaplarına aktarıldı
Hataylı depremzede çocuklar TEKNOFEST Adana'da
Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, öncesinde 2 kadını öldürdüğü belirlendi
MSB'den Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

Pegasus, Irak, İran ve Ürdün uçuşlarını iptal kararını 9 Ekim'e uzattı

Pegasus, Irak, İran ve Ürdün uçuşlarını iptal kararını 9 Ekim'e uzattı

Alman hava trafik kontrolündeki aksaklık iptal ve gecikmelere neden oldu

İran lideri Hamaney: Füze saldırıları meşru müdafaaydı

Biden'ın, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine olası saldırısına yorumu "Şu anda bunu tartışıyoruz" oldu

Biden'ın, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine olası saldırısına yorumu "Şu anda bunu tartışıyoruz" oldu
Uzmanlar, İsrail'in Lübnan saldırılarını genişletmesinin Ürdün'ü de etkilemesinden endişeli

Uzmanlar, İsrail'in Lübnan saldırılarını genişletmesinin Ürdün'ü de etkilemesinden endişeli
Biden, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine olası saldırısını desteklemediğini bildirdi

Biden, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine olası saldırısını desteklemediğini bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet