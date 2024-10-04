Pegasus, Irak, İran ve Ürdün uçuşlarını iptal kararını 9 Ekim'e uzattı
Pegasus Havayolları, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından alınan Irak, İran ile Ürdün seferlerini iptal etme kararını 9 Ekim'e kadar uzattı.
İstanbul
İsrail'in bölgedeki saldırılarının ardından "güvenlik" endişesi, bazı ülkelerdeki hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Pegasus Havayolları, güvenlik sorunları nedeniyle aldığı Irak, İran ve Ürdün seferlerini iptal etme kararını 9 Ekim'e uzattı.
Şirket, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yapmayı planladığı seferleri ise daha önce iptal etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.