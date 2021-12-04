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Palandöken'de kayak keyfi başladı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

Selami Küçükoğlu   | 04.12.2021
Palandöken'de kayak keyfi başladı Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

Erzurum

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta bulunması dolayısıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, sezonun ilk gününde yoğunluk oluştu.

Hafta sonu tatilini fırsat bilerek çocuklarıyla pistleri renklendiren kayakseverler, güneşli havada coşkulu müzikler eşliğinde kayak ve snowboard yaptı, kızağa binerek eğlendi.

İstanbul'dan gelen Kürşat Avanaş, AA muhabirine, aylardır sezonun açılmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Yıllardır Erzurum'a kayak için geldiğini ifade eden Avanaş, "Sezonun açılmasıyla hemen uçakla İstanbul'dan Erzurum'a geldim. Muhteşem pistleri ve harika tesisleriyle Erzurum kar sporlarında vazgeçilmez tek şehirdir." diye konuştu.

Zeynep Gence de ikinci kez Palandöken'e geldiğini ve kayağın keyfini doyasıya yaşadığını anlattı.

Turistlerden Cengiz Baş ise Palandöken'in kilometrelerce uzunlukta, kar kalitesi yüksek pistleriyle öne çıktığını belirterek, bu özellikleri nedeniyle sezonun açıldığı ilk gün soluğu Erzurum'da aldığını dile getirdi.

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