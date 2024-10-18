ÖZYES öğrencileri için GSB yurt ve burs/kredi başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Spor Bilimleri'ne Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile yerleşen öğrenciler için yurt ve burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ÖSYM tarafından 2024-2025 eğitim öğretim dönemi yerleştirme sonuçları 11 Ekim'de açıklanan ve 21 Ekim'e kadar kayıt işlemlerini tamamlayacak olan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) öğrencileri için yurt barınma ve burs/kredi başvuruları başladı. ÖZYES öğrencileri başvurularını, e-Devlet üzerinden 22 Ekim Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.