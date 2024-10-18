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Gündem, Spor

ÖZYES öğrencileri için GSB yurt ve burs/kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Spor Bilimleri'ne Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile yerleşen öğrenciler için yurt ve burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu.

Halil İbrahim Avşar  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
ÖZYES öğrencileri için GSB yurt ve burs/kredi başvuruları başladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ÖSYM tarafından 2024-2025 eğitim öğretim dönemi yerleştirme sonuçları 11 Ekim'de açıklanan ve 21 Ekim'e kadar kayıt işlemlerini tamamlayacak olan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) öğrencileri için yurt barınma ve burs/kredi başvuruları başladı. ÖZYES öğrencileri başvurularını, e-Devlet üzerinden 22 Ekim Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.

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