Otomobil yüklü tır devrildi, 9 araç hasar gördü
Ankara-Konya kara yolunda otomobil taşıyan tırın devrilmesi sonucu dorsedeki 9 araçta hasar meydana geldi.
Ankara
Ankara'dan Konya'ya giden 06 CVY 883 plakalı tır, kara yolunun 72. kilometresinde devrildi.
Kaza sonrası tırda yüklü bulunan otomobillerin büyük bölümü yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak araziye savruldu.
Kazada tır sürücüsü ve yedek şoför hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolun tek şeridi ulaşıma kapanırken, polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.