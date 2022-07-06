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Otobüs firmalarına yönelik denetimler artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, fahiş fiyattan bilet sattığı tespit edilen otobüs firmalarına idari para cezası kesileceğini bildirdi.

Erhan Cihan Ünal   | 06.07.2022
Otobüs firmalarına yönelik denetimler artırıldı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatili öncesinde Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yolcu taşımacılığında denetimlerin artırıldığı belirtildi.

Bayram dönemlerinde kara yoluyla seyahat eden yolcu sayısında önemli bir artışın olduğu, ek seferlerle talebin karşılandığı ifade edilen açıklamada, bakanlığa, bildirilen tarifelerin üzerinde bilet ücreti talep edildiği ihbarlarının geldiği kaydedildi.

Bu ihbarların tek tek incelendiği vurgulanan açıklamada, tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten yetki belgesi sahiplerinin Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uyma zorunluluğunun bulunduğu hatırlatıldı.

Vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerin artırıldığı bildirilen açıklamada, "Özellikle Kurban Bayramı tatili süresince ve sonrasında gerek Bakanlığımız gerekse kolluk kuvvetleri tarafından ücret tarifelerine ve fahiş fiyat uygulayanlara yönelik denetimler gerçekleştirilecek. Denetimlerde fahiş bilet fiyatının yanı sıra otobüslerin korsan taşımacılık yapıp yapmadığı, yetki belgeleri, zaman ve ücret tarifesine uyum, sürücülerin uygun yeterlilik belgeleri ve bilet denetimi yapılacak. Karayolu Taşıma Kanunu’na aykırı olarak ücret tarifesine uymayanlara ise idari para cezası kesilecek." ifadeleri kullanıldı.

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