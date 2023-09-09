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Osmaniye'de ormanlar 10 yangın kulesinden gözetleniyor

Osmaniye'de ormanlar, bölgeye hakim tepelerdeki 10 gözetleme kulesinden olası yangınlara karşı 24 saat kontrol ediliyor.

Muzaffer Çağlıyaner  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Osmaniye'de ormanlar 10 yangın kulesinden gözetleniyor Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner / AA

Osmaniye

Kent genelindeki yangın gözetleme kuleleri sayesinde 91 bin 108 hektar ormanlık alan, 7 gün 24 saat gözetleniyor.

Kadirli Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk sahasındaki 65 bin hektar alan da 7 kuleden kontrol ediliyor.

İlçenin Karatepe köyü sınırlarındaki 640 rakımlı tepede konuşlu yangın gözetleme kulesi, bölgedeki ormanlık alanların kontrolünde önemli rol oynuyor.

Kulede dönüşümlü 24 saat nöbet tutan iki personel, dürbünlerle sürekli bölgeyi kontrol ediyor.

Gözünü ormandan ayırmayan personel, yangın durumunda ekiplere anında haber veriyor.

Kadirli Orman İşletme Müdürü Adem Sarıbıyık, AA muhabirine, sorumluluk alanlarındaki ormanlarda çıkabilecek yangınlara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Gözetleme kulelerinin yangına hızlı müdahale açısından çok önemli bir işlev yerine getirdiğine dikkati çeken Sarıbıyık, şöyle konuştu:

"Karatepe köyü sınırlarındaki kulemizde iki personelimiz, 24 saat gözetleme yapacak şekilde çalışmaktadır. Gözetleme esnasında çıkabilecek olası yangınları, yangının yeri ve dumanın şeklini de belirterek merkezimize aktarmaktalar. Buradaki personelimizin verdiği bilgiler ışığında sahadaki görevlilerimizin yangına ilk müdahale çalışmaları planlanmakta ve buna göre yönlendirilmektedir."

Sarıbıyık, ormanların yangınlara hassas olduğunu belirterek, "Bölgemizdeki ormanlarımız, 4'ü insanlı, 3'ü kameralı 7 gözetleme kulesi ve 2 insansız hava aracıyla 24 saat boyunca gözetlenmektedir." diye konuştu.

Söndürme ekiplerinin de yangınlara karşı hazır beklediğini kaydeden Sarıbıyık, vatandaşlardan küçük bir duman gördüklerinde hemen kendilerine haber vermelerini istedi.

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