Osmaniye'de depremden 36 saat sonra üç kardeş enkazdan kurtarıldı
Osmaniye'de, depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 çocuk, Samsun'dan bölgeye giden Türk Telekom Arama Kurtarma ekibi tarafından 36 saat sonra kurtarıldı.
Osmaniye
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bölgedeki çalışmalara katılan Samsun Türk Telekom Arama Kurtarma ekibi (Samsun TTAKE) Osmaniye Spor Salonunun karşısındaki binanın enkazında, 36 saat sonra üç çocuğa ulaştı.
Kardeş olduğu öğrenilen 3 çocuk, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.