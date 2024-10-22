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Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Muzaffer Çağlıyaner  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü Fotoğraflar: Menderes Özat/AA

Osmaniye

İlçeye bağlı Oruçbey köyü Dursunlu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

İlk tespitlere göre yaklaşık 15 dekarlık alanın zarar gördüğü yangından, bölgedeki bazı arı kovanlarının da etkilendiği öğrenildi.

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