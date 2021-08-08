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Orman yangınlarıyla 'kumlama yöntemi'yle mücadele edecek yerli araç üretime hazır

Orman toprağını kullanarak yangına susuz müdahale eden, yayılmayı engelleyici, yangın sonrasında ise ağaç dikimi için kazı yapabilen aracın prototipi hazırlandı.

İsa Toprak   | 08.08.2021
Orman yangınlarıyla 'kumlama yöntemi'yle mücadele edecek yerli araç üretime hazır Fotoğraf: Raşit Aydoğan - Anadolu Ajansı

Ankara

Ormanın yumuşak doku toprak özelliğini kullanarak kumlama yöntemiyle alevlerle susuz mücadele edecek yerli yangınla mücadele aracı üretilmeyi bekliyor.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi ve tasarımcı Doç. Dr. Hakan Gürsu, dünyada orman yangınlarının artması nedeniyle on yıl önce ekibiyle yangınlarla susuz mücadele edecek bir araç tasarladı.

Yangın öncesinde, yanma riski bulunan alanların üzerini kumla örtme, yangın anında alevleri söndürme ya da yayılmasını engelleme, yangın sonrasında ise dikilecek ağaçlar için kazı yapma imkanı sunan araç, 540 beygir gücünde tasarlandı.

Gürsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prototipi hazırlanan aracın hammadde olarak ormanın yumuşak doku toprak özelliğini kullandığını belirterek "En büyük özelliği, ormanın kendi katı malzemesini kullanarak dünyanın en eski bilinen yöntemiyle ateş söndürme eylemini gerçekleştirmesi." dedi.

Gürsu, "Ateş Şövalyesi" (Fire Knight) adını verdikleri aracın özellikleri ve çalışma şekline ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Arkada bir kazıcımız var, 1,80 metre delik açabiliyor. Oradan toprak çekiyoruz, toprağı hızla eliyoruz. 5 milimetre altı sert malzemeyi içeride tutuyoruz. Yanar ve hafif malzemeyi buradan dışarı atıyoruz. Bu aletin içinde 10 tonluk 5 milimetre altı granül depomuz var. Bunu depoya aldıktan sonra iki tane pompa, altı tane de basınç tüpü yardımıyla buradaki hareketli döner kafayla partikülleri püskürtüyoruz. Bu, yerde yanan malzemenin üzerine püskürtülebilir, pasif alanda yanıcı özelliğe sahip örtüyü kaplamak için kullanılabilir."

"Tahmini maliyeti bir iş makinasının yapımıyla eş değer"

"Ateş Şövalyesinin" her yüzeyde yürüyebilecek özelliklere sahip elektrikli bir araç olduğunu aktaran Gürsu, tahmini maliyetinin ise bir iş makinası yapımıyla eş değer olduğunu söyledi. Gürsu, aracın içindeki sürücü, muavin, püskürtücü ve kazıcı kontrolü yapan 4 personelle koordinatı verilen bölgede kumlama faaliyeti gerçekleştirdiğini, yangının ilerleme yönünde pasifleştirici, yavaşlatıcı ve soğutucu etkili yardımcı bir araç olarak öne çıktığını anlattı.

Aracı "çok fonksiyonlu ve temiz enerjili" olarak tanımlayan Gürsu, Türkiye'deki teknolojik alt yapının aracın üretimi için yeterli olduğunu dile getirdi.

"Suyla yangın söndürmek giderek lüks hale geliyor"

Dünyada suyun giderek daha değerli hale geldiğini, gelecekte yangın söndürmek için dahi su bulunamayacağını ifade eden Gürsu, şunları kaydetti:

"Dünyada artık suyla yangın söndürmek giderek lüks hale geliyor. Bunun alternatifleri mutlaka değerlendirilmeli. Burada çok basit ve etkili bir yöntemi kullanıyoruz. Bir de orman yangını söndürmek için denizden su almak çok yararlı değil. Çünkü deniz suyu tuz içerir. Su buharlaşır, tuz kalır. Bu da toprağın tuzlanmasına neden olur. Dolayısıyla suyun kullanılması yerine ormanın kendi doğal toprağının kullanılması çok daha etkili."

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