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Orman yangınına neden olma suçuna 10 yıla kadar hapis istemi

Ankara Kızılcahamam'da otluk alanda başlayıp Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soruşturmasını tamamlayan Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık İsmail G. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Abdullah Sarica  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Orman yangınına neden olma suçuna 10 yıla kadar hapis istemi

Ankara

Başsavcılığın iddianamesinde sanığın, bir elektrik şirketi adına 21 Ağustos'ta Şahinler Mahallesi'nde kullanılmayan elektrik direklerini iş aletiyle kesmesi esnasında çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, sonrasında yangının ormanlık alana sıçradığı bilgisine yer verildi.

Sanık İsmail G'nin ifadesinde yangının, demir direği kestiği esnada sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığını ikrar ettiği, tanıklar Adem İ. ve Hüseyin İ'nin anlatımlarının olayı doğrular nitelikte olduğu aktarıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu ertesi gün söndürülen yangınla ilgili yapılan incelemelerde, Haşat Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde orman ve orman dışı 844,482 hektar alanın yandığının tespit edildiği belirtildi.

İsmail G. hakkında "orman yangınına neden olma" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Kızılcahamam Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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