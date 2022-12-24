Dolar
18.66
Euro
19.87
Altın
1,798.30
ETH/USDT
1,218.00
BTC/USDT
16,839.00
BIST 100
5,454.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de Kadın Buluşmaları programında konuşuyor
logo
Gündem

Orman Genel Müdürlüğü 249 sözleşmeli orman mühendisi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, 249 sözleşmeli orman mühendisi istihdam edecek.

Mustafa Çalkaya   | 24.12.2022
Orman Genel Müdürlüğü 249 sözleşmeli orman mühendisi alacak

Ankara

Orman Genel Müdürlüğünün mühendis alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sözlü ve uygulamalı sınavla, sözleşmeli personel pozisyonunda 249 orman mühendisi alınacak.

2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış ve yükseköğrenim kurumlarının orman mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olmuş adaylar başvuruda bulunabilecek.

Adaylar 15-25 Ocak 2023 tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecekler. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların isimleri, sınav tarihi ve saati www.ogm.gov.tr adresinden duyurulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kirişci: Çevreye duyarlılık adına uygulanması gereken uygulamanın adı kent tarımıdır
TRT World'den Reuters'ın siyasi mesaj içeren iş ilanına benzer dille yanıt
Orman Genel Müdürlüğü 249 sözleşmeli orman mühendisi alacak
Milli Savunma Bakanı Akar: Bu yılın başından itibaren toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirildi
Yargıtaydan "birden fazla kez arızalanan araç için bedel iadesi" kararı

Benzer haberler

Orman Genel Müdürlüğü 249 sözleşmeli orman mühendisi alacak

Orman Genel Müdürlüğü 249 sözleşmeli orman mühendisi alacak

EPDK, petrol piyasasına ilişkin 2023'te uygulanacak gelir payı bedellerini belirledi

Atama kararları Resmi Gazete'de

Şantiyelerde yapı denetimi yapan mimar ve mühendislere 75 yaş sınırı

Şantiyelerde yapı denetimi yapan mimar ve mühendislere 75 yaş sınırı
Yargıtay, Kovid-19 nedeniyle bilet iadesinde tüketici hakem heyetini işaret etti

Yargıtay, Kovid-19 nedeniyle bilet iadesinde tüketici hakem heyetini işaret etti
Kulüplerin "Borçlanma sınırlamalarından muafiyetlerine" dair yönetmelik yayımlandı

Kulüplerin "Borçlanma sınırlamalarından muafiyetlerine" dair yönetmelik yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet