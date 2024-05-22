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Ordu'daki Gaga Gölü turizme kazandırıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Gaga Gölü, çevresinde yapılan iyileştirme çalışmaları sonrası turizme kazandırıldı.

Hayati Akçay  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Ordu'daki Gaga Gölü turizme kazandırıldı

Ordu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tabiat parkına dönüştürülen alanın hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törende, Ordu'ya yeni bir turizm alanı kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Estetik dokunuşlarla doğaya uyumlu şekilde yenilenen alanın Ordu turizmine önemli katkı sunmasını beklediklerinin belirten Güler, emeği geçenlere teşekkür etti.

Güler, alanın 65 dönüm olduğunu kaydederek, "1,5 dönümlük yeri kamulaştırdık. Buraya 35 metrelik bir iskele yaptık, 8 metre daha yapacağız. Fotoğraf platformları yaptık. 95 ağaç diktik. Piknik masaları ve aydınlatmalar ile burayı çok güzel yaptık. Tuvaletler, büfeler, mescit ve seyir terasımız var. İnşallah yazın burası dolup taşacak." dedi.

Bundan sonra en önemli işlerden birinin alanın korunması olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda hepimize rol düşüyor. İlimize ve bölgemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise Fatsa'daki pek çok yatırımın yanı sıra Gaga Gölü'nde yapılan çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'e teşekkür etti.

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