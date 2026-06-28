Ordu'da "örümcek adamlar" yamaçları çelik ağlarla örüyor

[1/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[2/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[3/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[4/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[5/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[6/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[7/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[8/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[9/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[10/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[11/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[12/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[13/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[14/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[15/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[16/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[17/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[18/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[19/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[20/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[21/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[22/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[23/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor. Firmanın saha şefi Mehmet Kel, açıklama yaptı.

[24/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[25/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[26/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[27/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[28/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.

[29/29] Ordu'da kara yollarında heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tehlike oluşturan sarp yamaçların çelik ağlarla örülmesiyle güvenlik sağlanıyor. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan, yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu'daki 90 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, II. Abdülhamid döneminde de projelendirilen güzergahta, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar sürüyor.