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Ordu'da denizde çıkan hortum görüntülendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde hortum oluştu.

Hacer Öztürk  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Ordu'da denizde çıkan hortum görüntülendi

Ordu

İlçede belli aralıklarla devam eden sağanağın ardından deniz üzerinde hortum meydana geldi.

Ünye'nin birçok noktasından görülen doğa olayını bazı ilçe sakinleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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