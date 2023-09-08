Ordu'da denizde çıkan hortum görüntülendi

Ordu
ORDU (AA) - Ordu'nun Gülyalı ilçesinde denizde hortum oluştu.
Kentte öğleden sonra belli aralıklarla sağanak etkili oldu. Yağışın ardından ilçede Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında denizde hortum meydana geldi.
Gülyalı ve Altınordu ilçesinin bazı noktalarından da görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.