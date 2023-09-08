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Ordu'da denizde çıkan hortum görüntülendi

Eyüp Elevli  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Ordu'da denizde çıkan hortum görüntülendi

Ordu

ORDU (AA) - Ordu'nun Gülyalı ilçesinde denizde hortum oluştu.

Kentte öğleden sonra belli aralıklarla sağanak etkili oldu. Yağışın ardından ilçede Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında denizde hortum meydana geldi.

Gülyalı ve Altınordu ilçesinin bazı noktalarından da görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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