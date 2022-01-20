Dolar
13.50
Euro
15.33
Altın
1,840.25
ETH/USDT
3,132.40
BTC/USDT
41,926.00
BIST 100
2,062.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu açıldı Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı
logo
Gündem

OGM, engelli ve eski hükümlü statüsünde 74 daimi işçi istihdam edecek

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere engelli ve eski hükümlü statüsünde 74 daimi işçi alımı yapılacak.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 20.01.2022
OGM, engelli ve eski hükümlü statüsünde 74 daimi işçi istihdam edecek

Ankara

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca OGM'nin taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 44 engelli ve 30 eski hükümlü/TMY statüsünde toplam 74 daimi işçi alınacak.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 24-28 Ocak döneminde İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

Sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucu belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'dan 'Kovid-19'un ülke içi yayılımının ivedilikle önlenmesi' mesajı
İsviçre'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İtalya'da 192 bin 320 Kovid-19 vakası belirlendi
DSÖ Kovid-19'un 'Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu' olarak görülmesine devam kararı aldı
Düşük maliyetli bir ilacın Kovid-19 hastalarında akciğer zararını sınırladığı belirlendi

Benzer haberler

OGM, engelli ve eski hükümlü statüsünde 74 daimi işçi istihdam edecek

OGM, engelli ve eski hükümlü statüsünde 74 daimi işçi istihdam edecek

Kamu idareleri bütçelerinin kesin hesapları düzenlenirken uyulacak kurallar belirlendi

Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırıldı

TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı

TPAO'nun petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı
Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı