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Niğde'de yaşlıların ihtiyaçları mobil ekiplerce karşılanacak

Niğde'de "Şefkat Çınarları Projesi" kapsamında, 65 yaş üstü yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçları, oluşturulacak mobil ekiplerle karşılanacak.

Abdullah Özkul   | 15.04.2022
Niğde'de yaşlıların ihtiyaçları mobil ekiplerce karşılanacak Fotoğraf: Abdullah Özkul/AA

Niğde

Niğde'de Valiliğin koordinasyonunda Belediye tarafından yürütülen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) tarafından desteklenen "Şefkat Çınarları Projesi" kapsamında, 65 yaş üstü yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçları, oluşturulacak mobil ekiplerle karşılanacak.

Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Ek Hizmet Binasında düzenlenen projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, devletin huzurevlerinde barınan kimsesizler ile yaşlılara yeterli maddi ve manevi imkanları sunduğunu söyledi.

Evinde yalnız veya eşiyle yaşayan, sağlık sorunları ya da ekonomik imkansızlıklar nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamayan birçok yaşlının olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu projeyle yaşlılara devletimizin sıcak ve şefkatli eli uzatılacak. Onların sağlık ve kişisel bakım gibi ihtiyaçları, oluşturacağımız mobil ekipler vasıtasıyla hızlı bir şekilde giderilecek. Aynı zamanda yaşlılarımızın toplumdan dışlanmışlık duygularını bertaraf edeceğiz, yalnız olmadıklarını onlara göstereceğiz. Bununla toplumsal bir bütünleşmeyi hedefliyoruz. Belediyemiz bu projeyi yürütecek. Yine muhtarlarımız projeye destek verecek. Muhtarlarımız ihtiyaçları olan kişileri bize bildirirlerse, belediyemiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün desteğiyle Valiliğimiz koordinesinde bu proje uygulanacak."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de projenin 9 ay uygulama süresi olduğunu aktardı.

Süresi dolduktan sonra projeyi belediye olarak devam ettireceklerini dile getiren Özdemir, "Çok hayırlı bir iş. Evleri ziyaret ettiğimizde bunu görüyoruz. Ekibimizdeki görevliler, yaşlılarımızın sağlığını kontrol edecek, evinin temizlik ihtiyacı varsa onu giderecek. Onların her türlü ihtiyacını giderecekler. Kimsesi olmayan, yarınla alakalı sıkıntısı, endişesi olan hiçbir yaşlı bırakmadan şehrimize bu güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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