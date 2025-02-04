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Nevşehir'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Nevşehir il genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Behçet Alkan  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Nevşehir'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Nevşehir

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Ulaşımda oluşabilecek olası risklere karşı tedbir amacıyla il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, "Köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.


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