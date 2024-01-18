"Narkogüç-44" operasyonları ile 20 ilde 163 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçıları ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 20 ilde düzenlenen "Narkogüç-44" operasyonlarında 741 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, 163 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul, Hakkari, Antalya, Ankara, Malatya, Batman, Elazığ, Siirt, Van, Diyarbakır, Aydın, Ordu, Kahramanmaraş, Samsun, Adana, Edirne, Tekirdağ, Isparta, Kırıkkale ve Kocaeli'de "Narkogüç-44" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.
"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 2️⃣0️⃣ İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-44” Operasyonlarında; 7️⃣4️⃣1️⃣ Kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 18, 2024
1️⃣6️⃣3️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️
Gençlerimizi ve Geleceğimizi… pic.twitter.com/sEYi9PmG1Y
Operasyonlarda, 741 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, 163 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."
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