"Narkoçelik-45" operasyonlarında 2 bin 587 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen "Narkoçelik-45" operasyonlarında 2 bin 587 şüphelinin gözaltına alındığını, 4 ton 31 kilogram uyuşturucu ve 2 milyon 244 bin 148 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 3 hafta önce 77 ilde başlatılan "Narkoçelik-45" operasyonlarının, 16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Zehir Tacirlerine, Sokak Satıcılarına ve Uyuşturucuya yönelik son 3 hafta içerisinde düzenlenen “NARKOÇELİK-45” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 2, 2024
⚠️ 4️⃣ Ton 3️⃣1️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
⚠️ 2️⃣ Milyon 2️⃣4️⃣4️⃣ Bin 1️⃣4️⃣8️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
2️⃣ bin 5️⃣8️⃣7️⃣ Şüpheli Zehir Taciri ve Sokak… pic.twitter.com/U5GfU7waJL
Operasyonlarda 2 bin 587 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, 4 ton 31 kilogram uyuşturucu ve 2 milyon 244 bin 148 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.
Paylaşımında illere göre yakalanan şüpheli sayısı ve ele geçirilen uyuşturucu miktarı ile ilgili de bilgi veren Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.