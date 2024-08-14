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"Narkoçelik-32" operasyonlarında 520 şüpheli yakalandı

"Narkoçelik-32" operasyonlarında 520 şüpheli gözaltına alındı, 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ve 861 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
"Narkoçelik-32" operasyonlarında 520 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 59 ilde, "zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine ve uyuşturucu madde imalatçılarına" yönelik "Narkoçelik-32" operasyonları düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlar, il emniyet müdürlüklerince 1300 ekip, 3 bin 250 personel, 18 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildi.

520 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ve 861 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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