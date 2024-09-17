Dolar
34.09
Euro
37.97
Altın
2,576.27
ETH/USDT
2,348.90
BTC/USDT
60,280.00
BIST 100
9,758.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da “Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları” programında konuşuyor.
logo
Gündem

Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi

İstanbul Adli Tıp Kurumunun incelemesinde, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü tespiti yapıldı.

İsmet Karakaş  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki inceleme sürüyor.

Alınan örnekler üzerinde yapılan incelemedeki ilk tespitte, Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Adli Tıp Kurumunun raporu tamamladıktan sonra adli makamlara iletilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Denizaltı Filosu Komutanlığına özel klip
SGK: Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemi yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin yakınları daha önce vesayet davası açmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti

Benzer haberler

Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi

Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi

Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan Hediye Güran tutuklandı

Diyarbakır Barosu Başkanı Eren'den, Narin Güran soruşturmasına ilişkin açıklama

Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarına ziyaretler sürüyor

Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarına ziyaretler sürüyor
Bakan Göktaş: Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin, hepimizin evladıdır

Bakan Göktaş: Narin kızımız da Sıla bebek de bu milletin, hepimizin evladıdır
Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan Hediye Güran adliyeye sevk edildi

Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan Hediye Güran adliyeye sevk edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet