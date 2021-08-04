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Nallıhan Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Kuş Cenneti'nde çıkan yangın ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Yaşar Tonbak   | 04.08.2021
Nallıhan Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü

Ankara

Alınan bilgiye göre, Kuş Cenneti'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir ile Nallıhan Belediyesine ait itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin ve Davutoğlan Mahallesi sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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