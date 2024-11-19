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Muş'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolunda mahsur kalan otomobildeki 2 kişiyi ekipler kurtardı.

Sabri Yıldırım  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Muş'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Kent genelinde etkili olan sağanak, gece yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkisi, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Rüzgar enerjisi santralinde görevli 2 güvenlik görevlisinin içinde olduğu otomobil, yolda kara saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yol ulaşıma açılarak mahsur kalanlar kurtarıldı.

İş makinesi operatörü Osman Kalaycı, gece kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini artırdığını söyledi.

Kalaycı, "2 kişinin yolda mahsur kaldığı haberini alır almaz yol açma çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yolu temizleyerek araçlara geçiş verdik. Yol şu an açık." dedi.

Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Yunus Aykut da "Zirvede etkili olan kar ve tipi nedeniyle nöbet dönüşü mahsur kaldık. Aracımız kara saplandı. Sabahtan beri buradayız. Ekipler yoğun mesai harcayarak bizi kurtardı." diye konuştu.

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