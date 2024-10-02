Dolar
34.22
Euro
37.94
Altın
2,650.62
ETH/USDT
2,462.60
BTC/USDT
61,302.00
BIST 100
9,174.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor. Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Fenerbahçe maçı öncesi Grolsch Veste Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Muş'ta DEM Parti binası önünde eylem yapan aile sayısı 47'ye yükseldi

Muş'ta, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan 46 aileye bir aile daha katıldı.

İbrahim Yaldız  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Muş'ta DEM Parti binası önünde eylem yapan aile sayısı 47'ye yükseldi Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

Sayıları 47'ye yükselen ailelerden bazıları, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelerek, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, terör örgütü PKK ve DEM Parti'ye tepki gösterdi, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme yeni katılan Mehmet Sena Çiçek, 2015'te dağa kaçırılan oğlu Mehmet Can Çiçek'e kavuşmak istediğini söyledi.

Malazgirt ilçesinden gelerek eyleme katıldığını belirten Çiçek, şöyle konuştu:

"Oğlumu götürenler geri getirsinler. Çocuğum ve tüm arkadaşlarının gelip devlete teslim olmasını, evlerine, yuvalarına kavuşmasını istiyorum. Biz onun yolunu bekliyoruz, onun için buradayız. Çocuklarımız gelinceye kadar burayı terk etmeyeceğiz. Her zaman yolunu gözleyeceğiz. Gittiği günden bu yana oğlumdan haber alamadım. Geri gelmesini, devlete teslim olmasını istiyoruz."

Anne Ayten Koçhan ise oğlunun 9 yıl önce kaçırıldığını ifade etti.

Çocuğunu DEM Parti ve PKK'dan istediğini dile getiren Koçhan, "Yavrum, geri dön. Yolunuz yol değil. Bu bizim davamız değil. İsrail'in ve Amerika'nın davasıdır. Gel devletine sığın. Yeter analar babalar ağladı. Gelin teslim olun. Bizim tek bayrağımız var. Gelin devletimize sığının. Bugün eyleme bir aile daha katıldı. Bütün ailelere sesleniyorum. Gelin bize destek olun. Gelin çocuklarınıza seslenin, belki dönerler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail'de TRT yayınına müdahale edilmesine tepki
Bartın'da sağanakla denize sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirlilik oluşturdu
Muş'ta DEM Parti binası önünde eylem yapan aile sayısı 47'ye yükseldi
Ankara'da "Hindistan Teknik ve Ekonomik İşbirliği Günü" etkinliği yapıldı
HSK kararnamesiyle bazı illerin başsavcıları değişti

Benzer haberler

Muş'ta DEM Parti binası önünde eylem yapan aile sayısı 47'ye yükseldi

Muş'ta DEM Parti binası önünde eylem yapan aile sayısı 47'ye yükseldi

Voleybolda 2. Lig hedefine ulaşan Muşlu kızlar, yeni şampiyonluk peşinde

Paris'te öğrenciler Gazze'ye destek gösterisi yaptı

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Gazze'de meslektaşlarının öldürülmesine karşı Paris'te eylem yaptı

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Gazze'de meslektaşlarının öldürülmesine karşı Paris'te eylem yaptı
Minik "Rüzgar Berkan" anne karnındaki ameliyatla dünyaya gözlerini sağlıklı açtı

Minik "Rüzgar Berkan" anne karnındaki ameliyatla dünyaya gözlerini sağlıklı açtı
Muşlu aileler DEM Parti önünde "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muşlu aileler DEM Parti önünde "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet