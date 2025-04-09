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Muşlu ailelerden evlatlarına "teslim olun" çağrısı

Muş'ta DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına "teslim olun" çağrısında bulundu.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Muşlu ailelerden evlatlarına "teslim olun" çağrısı Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi.

Çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, parti binası önünde bir süre oturma eylemi yaptı.

Annelerden Ayten Koçhan, basın mensuplarına, 9 yıldır oğlundan haber alamadığını ve onun yolunu gözlediğini söyledi.

DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan evladını istediğini belirten Koçhan, "Evlatlarımızı versinler, evlat hasretine artık dayanamıyoruz. Bayramımız geldi geçti, kara bayram yaşadık. Ersin, beni duyuyorsan, görüyorsan gel teslim ol. Sen gelinceye kadar eylemime devam edeceğim. Çocuğu kaçırılan annelere sesleniyorum, gelin çağrı yapalım, çocuklarımız gelip teslim olsun." ifadelerini kullandı.

Anne Şahinaz Özcan da yıllar önce kaçırılan oğlundan haber alamadığını dile getirdi.

Oğluna kavuşmanın hayalini kurduğunu belirten Özcan, "DEM Parti'den ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar burada olmaya devam edeceğim. Bu Kürt davası değil. Türk-Kürt kardeştir. Bu şekilde ayrım yapıp insanları kandıranlar Müslüman değil. Kimsenin çocuklarımızı götürmeye hakkı yok. 8 yıldır bu acıyı çekiyorum. Atilla, sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol." diye konuştu.

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