Dolar
34.15
Euro
38.22
Altın
2,656.45
ETH/USDT
2,621.20
BTC/USDT
63,750.00
BIST 100
10,042.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muşlu aileler DEM Parti önünde "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

İbrahim Yaldız  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Muşlu aileler DEM Parti önünde "evlat nöbeti"ni sürdürdü Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aileler, her çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerini sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter! Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan aileler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Gülbahar Teker, gazetecilere, 12 yıl önce kaçırılan çocuğunu DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan istediğini belirtti.

Eyleme kararlılıkla devam edeceğini dile getiren Teker, "Buradan gitmeyeceğim ve onlardan korkmuyorum. Lanet olsun onlara. Biz asker ve polisin ölmesini istemiyoruz. Asker de polis de benim oğlumdur, kardeşimdir, akrabamdır." dedi.

Şahinaz Özcan ise oğlundan uzun zamandır haber alamadığını dile getirdi.

Bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar eylemi sürdüreceğini söyleyen Özcan, "Bunlar Türk-Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. Kaç yıldır anneler acı çekiyor. Bize de yazık. Atilla, oğlum, sesimi duyuyorsan gel, teslim ol." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Altun'dan Avusturya Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasına yönelik açıklamasına tepki
"Çiftlik Bank" davasında mütalaa açıklandı
Muşlu aileler DEM Parti önünde "evlat nöbeti"ni sürdürdü
İŞKUR "Aday Havuz Sistemi"ni hayata geçirdi
İzmir'de alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi öldü

Benzer haberler

Muşlu aileler DEM Parti önünde "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muşlu aileler DEM Parti önünde "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muş'ta 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Muş'ta şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Muş'ta şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor

Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet