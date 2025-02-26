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Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Sabri Yıldırım  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Eylemde aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, oğlu için eyleme katıldığını söyledi.

9 yıldır oğlundan haber alamadığını belirten Koçhan, "DEM Parti ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Evlat hasretine dayanamıyoruz. 9 senedir evlat hasretiyle yaşıyoruz. Evlatlarımızın, ciğerlerimizin peşindeyiz. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan dön. Yolunuz yol değil. Kaçacak yeriniz kalmadı. Gelip devletinize sığının." dedi.

Baba Halit Altun ise "8 yıldır çocuğumun peşindeyim. Nöbetlerimize devam edeceğiz. Onlardan çocuklarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Bir an evvel çocuklarımızı bize teslim etsinler." diye konuştu.​​​​​​​

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